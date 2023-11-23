Экономика Украины потеряла более 400 миллионов евро из-за блокады на польской границе

Украинская экономика понесла убытки на более 400 млн евро, из-за забастовок перевозчиков на украино-польской границе.

Такие цифры во время брифинга в украинском Медиацентре озвучил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, передает УНН.

«Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя по оценке Федерации работодателей Украины уже сегодня более 400 млн евро наша экономика потерпела. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков из расчета утраченной доходности - 350 евро за простой, за сутки», - отметил Владимир Балин.

Оценку потерь украинской экономики из-за блокирования границ польскими забастовщиками сделали аналитики Федерации работодателей Украины. По их подсчетам сумма убытков для Украины от начала митингов на границе уже перевалила за 400 млн евро.