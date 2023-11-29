В Беларуси в первом чтении приняты поправки в закон рекламе

Нижняя палата парламента РБ приняла в первом чтении поправки в законы о рекламе и противодействии торговле «в целях реализации норм законодательных актов и совершенствования правового регулирования отношений в области рекламы с учетом правоприменительной практики», сообщает пресс-служба нижней палаты.

Законопроектом предлагается:

▫️наделение Совмина полномочиями по определению порядка формирования реестра рекламораспространителей, определению услуг по размещению (распространению) рекламы, которые рекламораспространители вправе оказывать без включения в названный реестр;

▫️введение запрета на оказание услуг по размещению рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не включенными в реестр рекламораспространителей;

▫️изменение порядка согласования наружной рекламы и рекламы на транспорте;

▫️установление запрета на осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по размещению наружной рекламы третьих лиц;

▫️предоставление государственным операторам наружной рекламы права размещать средства наружной рекламы на государственном недвижимом имуществе без проведения торгов;

▫️введение обязанности рекламораспространителей обеспечивать по требованию государственных органов размещение на принадлежащих им средствах наружной рекламы социальной рекламы государственных праздников, общереспубликанских праздничных дней и памятных дат, а также социальной рекламы в сфере обеспечения государственной и (или) общественной безопасности;

▫️уточнение требований к размещению средств наружной рекламы на памятниках архитектуры и иных объектах недвижимых материальных историко-культурных ценностей;

▫️либерализацию ряда требований к телевизионной и радиорекламе (в частности, увеличение (с 16 до 18 минут в течение каждого часа) времени для размещения рекламы в радио- и телепрограммах, транслируемых с 18.00 до 22.00;

▫️возможность рекламирования алкогольных напитков в ночное время; снятие запрета на размещение рекламы в виде наложений (в том числе способом «бегущей строки») в передачах продолжительностью менее 15 минут; увеличение на один час времени для размещения рекламы пива, слабоалкогольных напитков, игорных заведений и азартных игр с 21.00 до 7.00; введение новых определений –– «безалкогольное пиво» и «безалкогольный пивной напиток» и регулирование этих объектов рекламирования; упрощение подходов к регулированию вопросов, связанных с уровнем звука рекламы (в том числе путем исключения термина «эквивалентный уровень звука»);

▫️снятие запрета на размещение рекламы на стеклах электропоездов метрополитена;

▫️разрешение использования в рекламе слабоалкогольных напитков товарных знаков, содержащих образы людей или животных (по аналогии с рекламой пива);

▫️установление запрета на отказ в заключении договора на оказание услуг телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты по причине отказа потенциального абонента или адресата в даче согласия на получение рекламы.