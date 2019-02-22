Рынок частных объявлений байнета вырос на 13% в 2018 году

По последним данным Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Belarus), затраты на медийную рекламу в белорусском интернете в 2018 году выросли на 18% и составили $15,2 млн. В данную цифру включены затраты на баннерную и видеорекламу, спецпроекты и нативную рекламу, рекламу в социальных медиа, а также объемы рекламных затрат на медийные форматы в сетях Google (GDN) и Яндекс (РСЯ).

Вместе с тем, утверждает руководитель проекта «Рейтинга Байнета» Сергей Скороход, представленная цифра сильно занижена. Так, в 2017 году затраты рекламодателей на поисковую рекламу (продвижение инструментами и средствами Google и Яндекс) составили $22 млн. В 2018 году данный сегмент вырос не менее чем на 40% и превысил $30 млн. Данная динамика обусловлена как увеличением бюджетов рекламодателей, так и их перераспределением за счет других каналов. Кроме того, каждый год растет количество новых бизнесов, а, следовательно, и рекламодателей.

Не менее динамично растущим сегментом рынка интернет-продвижения является реклама в социальных сетях. На продвижение в соцсетях белорусские рекламодатели тратят не более 10% своих интернет-бюджетов, что позволяет говорить об объеме рынка этой услуги в 2018 года на уровне $5 млн. Таким образом, рост затрат белорусских рекламодателей на этот канал за минувший год составил не менее 40%.

Еще одним заметным сегментом интернет-рынка становится сегмент classified — платные услуги, связанные с размещением и продвижением рекламных объявлений частных пользователей и компаний на сайтах частных объявлений. Общий объем сегмента крупнейшими игроками рынка был оценен в $13,2 млн, что на 13% больше, чем в 2017 году.

Рынок SEO растет незначительно в пределах 10-12% и остается на уровне $13-15 млн в год. Рост обусловлен естественным увеличением количества бизнесов и сайтов, которые необходимо продвигать.

Дальнейшее развитие интернет-сегмента обусловило появление в портфеле проектов ресурса «Рейтинг Байнета» новых рейтингов — Рейтинг digital-агентств и Рейтинга SMM-агентств Беларуси 2019 года. По традиции весной этого года будут проведены Рейтинг web-студий, Рейтинг SEO-компаний и «Конкурс сайтов».