Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 28 ноября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,35 копейки или 0,11%, до 3,1035 рубля при объеме торгов $3,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,38 копейки или 0,11%, до 3,4971 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 306,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,66 копейки или 0,15% до 4,3305 рубля за 10 юаней при объеме торгов 21,6 млн. юаней.