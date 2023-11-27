Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 27 ноября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,12 копейки или 0,04%, до 3,1000 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,11 копейки или 0,03%, до 3,4930 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 283 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,56 копейки или 0,13% до 4,3250 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,2 млн. юаней.