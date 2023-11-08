Украина вышла из соглашения с РФ и Беларусью по борьбе с экономическими преступлениями

Украина вышла из соглашения о совместной борьбе стран СНГ с экономическими преступлениями в части отношений с Россией и Беларусью, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Остановлено в связи с коренным изменением обстоятельств действие соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики, подписанного в Москве 12.04.1996, в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", - уточнил он.

Кроме того, правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве в сфере сохранения и использования генетических ресурсов культурных растений государств - участников СНГ.

Документ был подписан 4 июня 1999 года в Минске и одобрен правительством Украины 10 февраля 2000 года.