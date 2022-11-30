Украина разорвала соглашение с Беларусью по космосу

Кабмин Украины в одностороннем порядке разорвал соглашение с правительством Беларуси о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Соответствующее решение принято на заседании во вторник, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - сообщил Мельничук в Telegram-канале.
Соглашение было заключено в Киеве 12 июня 2009 года.