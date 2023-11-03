Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 3 ноября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,92 копейки или 0,29%, до 3,2100 рубля при объеме торгов $0,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,16 копейки или 0,05%, до 3,4318 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 68,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,86 копейки или 0,43% до 4,3815 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6,2 млн. юаней.