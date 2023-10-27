Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на торгах на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 27 октября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,79 копейки, или на 0,25%, до 3,2058 рубля при текущем объёме $3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,27 копейки, или на 0,08%, до 3,4147 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 244,2 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 1,75 копейки, или на 0,27%, до 4,4735 рубля за 10 юаней при текущем объёме 11,9 млн. юаней.