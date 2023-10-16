США на этой неделе усилят контроль поставок в Китай ИИ-микросхем

США будут принимать меры, чтобы предотвратить продажи американскими производителями полупроводников в Китай в обход правительственных ограничений в рамках будущих действий администрации Байдена, направленных на блокирование большего экспорта ИИ-микросхем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По данным агентства, новые правила будут добавлены к широкомасштабным ограничениям США на поставки передовых чипов и оборудования для производства микросхем в Китай, объявленных в октябре прошлого года.

Обновления ожидаются на этой неделе, хотя такие графики часто нарушаются.

По словам чиновника, который предоставил информацию на условиях анонимности, новые правила заблокируют поставки некоторых ИИ-микросхем, а также потребуют от компаний отчитываться о поставках других микросхем.

Представитель Министерства торговли США, которое осуществляет надзор за экспортным контролем, отказался от комментариев.

Администрация Байдена заявила, что разработала ограничения на экспорт, чтобы не допустить усиления китайской армии за счет американских микросхем и оборудования.

Пекин, в свою очередь, обвинил США в злоупотреблении экспортным контролем для подавления китайских компаний.