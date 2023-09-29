Последнее обновление: 29.09.2023 11:12

Совмин Беларуси утвердил размеры вознаграждений антикризисному управляющему

Совмин Беларуси постановлением №628 от 26 сентября 2023 года утвердил размеры и порядок выплаты вознаграждений временному (антикризисному) управляющему из денежных средств должника.

«Основное вознаграждение выплачивается управляющему из денежных средств должника ежемесячно в защитном периоде в размере 15 базовых величин; в конкурсном производстве, санации, ликвидационном производстве в размере 30 базовых величин», - говорится в документе.

При приостановлении производства по делу о несостоятельности или банкротстве по решению суда в течение всего периода приостановления управляющему выплачивается вознаграждение в размере 70 процентов основного вознаграждения, отмечается в документе.

«Предельный размер вознаграждения по итогам дела в санации не может превышать 7000 базовых величин, в ликвидационном производстве – 3500 базовых величин. Сумма вознаграждения по итогам дела к выплате составляет сумму рассчитанного вознаграждения по итогам дела, но не более установленного предельного размера», - также говорится в постановлении.

Документ вступает в силу с 1 октября 2023 года.

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