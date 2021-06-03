Последнее обновление: 03.06.2021 13:22

Минский мясокомбинат запустил процедуру банкротства

«Минский мясокомбинат» (торговая марка «Мясная держава») подал в Экономический суд Минской области заявление о признании себя экономически несостоятельным (банкротом).

Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении tut.by (https://t.me/tutby_official/26418)

Сумма задолженности мясокомбината, который еще недавно входил в топ-10 белорусских мясопереработчиков, составляет 140,5 млн рублей. Обязательства, срок по которым не наступил, — 75,2 млн.

Исполнительные производства возбуждены на 29,7 млн белорусских рублей, 468 тысяч долларов, 592,7 тысяч евро, 13,8 млн российских рублей.

При этом предприятию, на котором работает 999 человек, принадлежит имущество на 117,7 млн рублей. Из них дебиторская задолженность — 24,5 млн рублей, деньги на расчетном счете — 123,3 тысяч рублей.



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