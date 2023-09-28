Последнее обновление: 28.09.2023 16:56

В Беларуси реконструкцию М1 не планируют, работы на МЗ ведутся за счет бюджетных средств

Реконструкция трассы М1 пока не планируется, работы на МЗ ведутся за счет бюджетных средств. Об этом сообщил начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик .

"У нас была разработана концепция реконструкции М1 с доведением ее параметров до автомагистрали. Этот проект потребует достаточно серьезных финансовых расходов. Пока было принято решение, что мы будем проводить не реконструкцию, а ремонт участков, необходимый для поддержания дороги в нормальном состоянии. Там серьезные суммы, поэтому пока сложно говорить о реконструкции всей дороги. Думаю, к этому вопросу можно будет вернуться, когда мы приведем всю нашу опорную местную сеть и республиканские дороги в очень хорошее состояние. Когда мы это сделаем, нам будет по силам перейти на такие масштабные проекты", - сказал Сергей Леончик, которого цитирует БелТА.

Выполнить реконструкцию автодороги М3 Минск-Витебск планировалось за счет средств ЕБРР, но западное финансирование было прекращено.

"Принято решение о том, чтобы реконструкция автодороги М3 осуществлялась за счет бюджетных средств, а именно за счет государственной инвестиционной программы. Сегодня мы ведем реконструкцию участка от Логойска до Плещениц. Ввести этот участок после реконструкции планируем к концу 2024 года. Дальше по мере выделения бюджетных средств будем продолжать реконструкцию этой дороги", - отметил представитель Минтранса.

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