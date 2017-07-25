На ремонт автодорог Минской области дополнительно выделят почти 1,2 млн рублей

На ремонт республиканских автодорог Минской области дополнительно выделят почти 1,2 млн рублей.

"Министерство финансов выделит в 2017 году Министерству транспорта и коммуникаций из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, 1173 тыс. рублей на дополнительные расходы по ремонту республиканских автомобильных дорог Минской области, поврежденных в ходе ликвидации последствий прохождения грозовых фронтов в июле 2016 г.", - говорится в постановлении правительства №548 от 21.07.2017.