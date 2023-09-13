ЕЦБ прогнозирует инфляцию в еврозоне в 2024 году выше 3%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что инфляция в еврозоне в следующем году останется выше 3%, что усиливает аргументы в пользу десятого подряд повышения процентной ставки. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что квартальные прогнозы ЕЦБ, которые должны быть представлены сегодня в Совете управляющих, предусматривают, что в 2024 году инфляция превысит 3%, что противоречит ожиданиям относительно небольшого снижения ставки.

"Обновленный прогноз на 2024 год значительно превышает целевой показатель центрального банка в 2% и будет выше июньского прогноза в 3%. Он также выше 2,7%, которые прогнозировал опрос экономистов", - говорится в сообщении.

Кроме того, ухудшение прогнозов на 2024 год добавляет аргументов в пользу повышения ставки, поскольку они подтверждают опасения, что снизить инфляцию может быть труднее, чем считалось ранее.

ЕЦБ 27 июля 2023 года принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.