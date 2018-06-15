ЕЦБ повысил прогноз по инфляции в еврозоне из-за высоких цен на нефть

ЕЦБ повысил свой прогноз по инфляции в еврозоне на текущий и следующий годы ввиду более высоких цен на нефть, сказал глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг.

Он сообщил, что оценка годовой инфляции в регионе в новом, июньском экономическом прогнозе регулятора составляет 1,7% на 2018-2020 годы включительно. "По сравнению с предыдущим мартовским макроэкономическим прогнозом ЕЦБ, оценка инфляции повышена на 2018 и 2019 годы, в основном, отражая более высокие цены на нефть", - сказал он.

Согласно мартовскому прогнозу регулятора, уровень инфляции должен был подниматься в регионе единой европейской валюты с 1,4% в текущем году к 1,7% в 2020 году при целевом показателе в 2%.

ЕЦБ констатирует "существенный прогресс в устойчивой коррекции инфляции" в еврозоне, сказал Драги. По его словам, оценки экономики региона позволяют быть уверенными, что инфляция продолжит приближение к цели ЕЦБ (чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе).

Оценка ситуации с инфляцией, таким образом, дает возможность ЕЦБ задуматься о сворачивании программы выкупа активов с рынка.

ЕЦБ в четверг сообщил, что предполагает возможность сократить объемы выкупа активов с рынка с октября до конца текущего года до 15 миллиардов евро в месяц с действующего до конца сентября лимита в 30 миллиардов евро. После этого покупки, как ожидается, будут свернуты.

При этом сама программа скупки активов не исчезает, она остается одним из инструментов монетарной политики регулятора, который будет использоваться в чрезвычайных обстоятельствах, отметил Драги.

ЕЦБ несколько лет назад ввел ряд нестандартных мер денежно-кредитной политики. Среди них — программа количественного смягчения (QE), или так называемая расширенная программа покупок активов (APP) на рынке, в рамках которой приобретаются бумаги частного и государственного сектора. Главная цель нестандартных мер — увеличение инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе.