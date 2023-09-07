США сократили импорт товаров из Китая до 17-летнего минимума

Доля китайских товаров в структуре импорта США сократилась по итогам августа до 14,6% – самого низкого уровня с 2006 года. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные US Census Bureau.

Пик китайского импорта в США пришелся на март 2018 года – 21,8% от всех ввозимых в страну товаров. После этого президент Дональд Трамп усилил торговую войну против Китая и доля китайских товаров на американском рынке стала постепенно уменьшаться.

Торговая война с США привела к общему спад мирового спроса на товары китайского производства.

Экспорт Китая сокращается четыре месяца подряд. В августе падение составило 8,8% в годовом выражении.

Экспорт Китая упал на 8,8% в августе по сравнению с годом ранее, а импорт упал на 7,3%. Импорт также снизился на 7,7%.

Китай столкнулся с рядом проблем после пандемии, включая кризис на рынке недвижимости и низкие потребительские расходы.

В последние месяцы китайские власти предприняли ряд мер по поддержке бизнеса и населения.

Центральный банк снизил процентные ставки, а банки — проценты по ипотечным кредитам. Были объявлены и другие меры: от увеличения льгот по подоходному налогу с населения до снижения пошлины на торговлю акциями.

Накануне публикации данных о торговле китайская государственная газета The Global Times опубликовала на своем англоязычном сайте статью, критикующую негативные комментарии западных политиков и СМИ об экономике страны.

"Реальность такова, что китайская экономика находится на пути к восстановлению со все более сильными инновациями и импульсом зеленого развития, хотя экономика сталкивается с некоторыми трудностями и проблемами под воздействием глобального экономического спада", - говорится в статье.