США откажутся от импорта из Уйгурского автономного округа Китая

Палата представителей Конгресса США в среду, 8 декабря, приняла законопроект об ограничении импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая.

Согласно документу, в Соединенные Штаты оттуда можно будет ввозить только те продукты, которые не произведены с использованием принудительного труда.

Этот законопроект поддержали 428 членов Палаты представителей, один проголосовал против. Теперь проект закона проступит в Сенат, который ранее обсуждал подобную норму. Вероятно, обе палаты Конгресса будут согласовывать две версии проекта и затем отправят его на подпись президенту, передает DW.

Палата представителей в тот же день большинством голосов приняла резолюцию, которая осуждает геноцид и преступления против человечности в отношении уйгурских мусульман. Законодатели призвали президента США обратиться в ООН и потребовать расследования.

Соединенные Штаты и ряд других западных стран обвиняют Китай в преследовании уйгуров, которые попадают там в так называемые "лагеря перевоспитания", где сталкиваются с насилием и принуждением к труду. Китай отвергает обвинения.