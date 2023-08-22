Последнее обновление: 22.08.2023 12:29

В Беларуси вводят Единую классификацию видов туризма

Постановлением Минспорта и туризма № 36 от 7 августа 2023 г. утверждена Единая классификация видов туризма в Беларуси.

Согласно документу, в перечень включены 13 видов туризма: агроэкотуризм; активный туризм; гастрономический туризм; деловой туризм; историко-культурный туризм; лечебно-оздоровительный туризм; медицинский туризм; образовательный туризм; охотничий туризм; промышленный туризм; религиозный туризм; событийный туризм; экологический туризм.

Для каждого вида даны определения и классификационные признаки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



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