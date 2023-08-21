Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 21 августа 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,5 копейки или 0,48%, до 3,1440 рубля при объеме торгов $2,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,32 копейки или 0,39%, до 3,3472 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 129,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,6 копейки или 0,37% до 4,2891 рубля за 10 юаней при объеме торгов 115,5 млн. юаней.