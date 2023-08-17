Белорусский рубль резко укрепляется к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 17 августа 2023 года белорусский рубль укрепляется к снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 3,13 копейки или 0,98%, до 3,1612 рубля при объеме торгов $3,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 3,79 копейки или 1,15%, до 3,3302 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 296,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 5,72 копейки или 1,31% до 4,3083 рубля за 10 юаней при объеме торгов 40,1 млн. юаней.