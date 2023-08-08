России для экспорта зерна приходится полагаться на "теневой флот"

Финансовые риски и риски безопасности, связанные с торговлей с Россией, усиливающиеся выходом РФ из "зерновой сделки", увеличивают стоимость фрахта для Москвы и подталкивают ее к использованию более старых и меньших судов, которыми управляют менее известные судоходные операторы.

Об этом пишет Reuters на основе разговоров с 10 морскими страховщиками судов, трейдерами и судоходными компаниями.

В прошлом году Россия экспортировала рекордный объем пшеницы на судах, зафрахтованных у международных компаний и трейдеров. В то время как экспорт остается сильным, за последние несколько месяцев ей пришлось увеличить количество собственных перевозок, все больше полагаясь на "теневой флот" старых судов, которые обычно эксплуатируют компании, базирующиеся в Турции и Китае, сообщили три источника в судоходной отрасли.

"Сейчас для международных компаний выходит очень мало, – сказал один из представителей отрасли. - В основном тем, что выходит, занимаются российские торговцы, используя корабли (теневого) флота, которых бы международные торговцы не тронули бы".

"В результате растущей охоты России на суда" количество запросов на фрахт в июле удвоилось до 257 по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным морской платформы Shipfix. Данные не показывают, сколько запросов было выполнено или какие операторы судов были задействованы.

Запросы на суда выросли на 40% по сравнению с июнем и, вероятно, будут расти дальше по мере того, как экспортный сезон набирает обороты. Отсутствие у России судов и снижение интереса западных зерновых трейдеров к бизнесу с Москвой усиливают рост затрат на перевозку российской пшеницы.

Страхование судов, направляющихся в российские черноморские порты, в настоящее время обходится в десятки тысяч долларов в виде дополнительных ежедневных взысканий, сообщили три источника, причем ставки выросли после последних атак.

Один из источников судоходства, знакомый с этим вопросом, сказал, что даже до страхования судовые операторы взимали на 10 000 долларов в день больше за российские грузы, чем за грузы, отправляющиеся из портов Болгарии и Румынии, поскольку выход РФ из "зерновой сделки" и эскалация конфликта в Черном море давали о себе знать.