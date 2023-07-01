Глобальные зернотрейдеры с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно

Глобальные зернотрейдеры - Cargill, Viterra, Louis Dreyfus с 1 июля прекращают экспортировать российской зерно, уходят из России.

Об этом решении, а также о том, что начинают прорабатывать вопросы передачи своего бизнеса новым владельцам, они проинформировали Минсельхоз РФ еще марте текущего года.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, международные компании сделали многое для развития российского рынка зерна.

"За это время в стране выросли мощные национальные игроки, которые по масштабам бизнеса уже превзошли иностранные компании. Это придает уверенности в том, что экспорту российского зерна ничто не угрожает, кроме скрытого санкционного давления, которое продолжают испытывать все экспортеры, без различий в происхождении акционеров, - сказал он. - Это наверняка учитывали наши иностранные участники, принимая решение об остановке экспортных операций из России".

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в 2022/2023 сельхозгоду может превысить 55 млн тонн, в 2023/2024 сельхозгоду - 50-55 млн тонн.