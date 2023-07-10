Беларусь хочет купить автозавод Volvo в Калуге

Беларусь заявила о желании приобрести автозавод Volvo в Калуге и развивать там производство, заявил премьер РБ Роман Головченко.

"Мы видим, что российские и иностранные компании активно осваивают мощности тех, кто убежал из России. Мы присматриваемся к одному активу, это в Калужской области, завод Volvo", - сказал Головченко.

"Если решение такое будет - нас туда, если вы заинтересованы в нас в качестве партнеров, то мы в принципе очень заинтересованы. Надо понимать, какая сумма, какая позиция действующих акционеров. Мы готовы заходить туда, может какие-то другие есть площадки", - добавил он.

"Дело в том, что туда уже есть целый ряд инвесторов, стучится в Минпромторг. Надо, чтобы ваш министр с коллегами поговорил, потому что там есть уже определенные решения", - ответил ему премьер РФ Михаила Мишустин.

"Если что-то в хорошие руки хотите отдать, то мы готовы", - отреагировал Головченко.

В Калужской области расположены предприятия Volkswagen, Volvo, "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi) и производители автокомпонентов, передает Интерфакс.

В октябре 2022 года шведская Volvo Group, прекратившая выпуск грузовиков в России в конце февраля того же года, сообщила, что рассматривает возможность продажи российского бизнеса.

Российские активы концерна - это заводы сварки и окраски кабин, сборка грузовиков на 15 тысяч единиц техники в год в Калуге, а также четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны. Завод Volvo Trucks в Калуге в 2021 году реализовал 5692 новых грузовика.