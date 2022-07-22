Последнее обновление: 22.07.2022 10:05

Россия хочет долю в белорусском ОАО «БАТЭ»

Россия предлагает инвестиции в развитие производства Борисовского завода автотракторного электрооборудования при условии вхождения в состав акционеров предприятия, заявил посол РФ Борис Грызлов.

«Можно инвестировать со стороны России в развитие производства БАТЭ. Это будет означать вхождение в акционерный капитал. Думаю, что это направление тоже интересно. Сейчас между Россией и Беларусью нет каких-то проблем во взаимодействии», - сказал Грызлов, посещая завод вместе с главой Миноблисполкома Александром Турчиным (цитата БелТА).

Интерес к заводу Грызлов объяснил тем, что «есть очень много предприятий в России, которые принимают эту продукцию и далее ее уже используют для производства конечных изделий». Кроме того, российское сырье «занимает не менее 50, а то и 60% себестоимости произведенной продукции».



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