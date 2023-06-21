Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов

Нацбанк Беларуси с 28 июня 2023 года снижает ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов с 9,75% до 9,5% годовых.

Это шестое по счету снижение ставки рефинансирования в текущем году.

Ставка по кредиту овернайт снижается с 10,75% до 10,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,75% до 8,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Сохраняется тенденция замедления инфляционных процессов. В мае 2023 года потребительские цены снизились относительно апреля текущего года на 0,3 процента. На этом фоне показатель годовой инфляции уменьшился до 3,7 процента с 4,7 процента месяцем ранее. Сохраняется также устойчивая динамика к замедлению основных компонентов индекса потребительских цен. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,3 процента с 4,6 процента в предыдущем месяце, трендовая инфляция – до 3,4 процента с 4,6 процента», - говорится в комментарии Нацбанка РБ.

В ближайшие месяцы на фоне ожидаемых низких месячных значений инфляции показатель годового прироста потребительских цен не превысит уровень 5 процентов, предсказывает Нацбанк.

«Продолжается восстановление белорусской экономики. Поддержку росту ВВП оказывает постепенное увеличение внутреннего потребления, сопровождаемое сопоставимым ростом предложения товаров и услуг. Расширение платежеспособного спроса поддерживается за счет кредитных ресурсов банков в национальной валюте, доступность которых для организаций и граждан повысилась на фоне снижения процентных ставок», - утверждает регулятор.

«Проинфляционные риски по-прежнему оцениваются как умеренные. Остаются повышенными темпы прироста рублевой денежной массы, что во многом связано с процессами девалютизации экономики. Одновременно сохраняется высокой доля ликвидных активов в структуре денежных сбережений населения в условиях сдержанной сберегательной активности граждан», - сказано в комментарии.

Следующие решения по ставке рефинансирования Нацбанк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.