Нацбанк Беларуси снова снижает ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов

Нацбанк Беларуси с 1 марта 2023 года снижает ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов с 11,5% до 11,0% годовых, что является вторым снижением ставки в текущем году.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь 23 февраля 2023 г. по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщила пресс-служба регулятора.

«Инфляционные процессы, как и ожидалось, продолжают замедляться. Годовая инфляция в январе 2023 года снизилась до 12 процентов с 12,8 процента в декабре 2022 года, трендовая инфляция – до 9,2 процента с 10,2 процента соответственно», - пояснил свое решение регулятор.

Ставка по кредиту овернайт снижается с 12,5% до 12,0% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 10,5% до 10,0% годовых.

«В январе 2023 года сохранился приток рублевых средств населения в банки. Вместе с тем сберегательный процесс остается сдержанным. Одновременно отмечается ускоренный рост ликвидной составляющей денежной массы, что может отразиться на динамике замедления инфляции», - также сказано в сообщении Нацбанка.

Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».