Последнее обновление: 14.06.2023 13:50

Доллар продолжает активный рост на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 14 июня 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,42 копейки или 0,48%, до 2,9998 рубля при объеме торгов $0,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 2,43 копейки или 0,68%, до 3,5631 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 354,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,65 копейки или 0,39% до 4,2031 рубля за 10 юаней при объеме торгов 25,9 млн. юаней.

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