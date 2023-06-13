Доллар активно растет на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 13 июня 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 3,34 копейки или 1,13%, до 2,9829 рубля при объеме торгов $1,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,67 копейки или 0,19%, до 3,5940 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 40 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,33 копейки или 0,32% до 4,1797 рубля за 10 юаней при объеме торгов 20,9 млн. юаней.