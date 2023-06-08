Доллар и юань растут на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 8 июня 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,97 копейки, или на 0,33%, до 2,9359 рубля при текущем объёме $6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 1,38 копейки, или на 0,38%, до 3,6288 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 290,7 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 1,3 копейки, или на 0,31%, до 4,1696 рубля за 10 юаней при текущем объёме 23 млн. юаней.