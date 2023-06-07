Доллар и юань растут на торгах на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 7 июня 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,49 копейки, или на 0,17%, до 2,9275 рубля при текущем объёме $2,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,12 копейки, или на 0,03%, до 3,6402 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 140 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 0,93 копейки, или на 0,22%, до 4,1576 рубля за 10 юаней при текущем объёме 21,5 млн. юаней.