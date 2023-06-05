Последнее обновление: 05.06.2023 11:16

Беларусь и Китай якобы договорились о создании производства электромобилей в РБ

Минэкономики Беларуси утверждает, что Беларусь и Китай договорились об организации в РБ производства электромобилей.

"Достигнуты договоренности по развитию в Республике Беларусь электротранспорта, ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей. Очень важно, считаю, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования в Республику Беларусь для модернизации наших предприятий", - сообщил министр экономики РБ Александр Червяков после командировки в Китай.

Он не назвал компании, которые участвовали в переговорах, как и потенциальные сроки создания производства.

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