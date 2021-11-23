Беларусь вводит льготы на импорт электромобилей

В Беларуси расширяются действующие и вводятся дополнительные льготы и преференции на импорт в страну электромобилей и комплектующих к ним.

22 ноября подписан указ №447, который излагает в новой редакции указ №92 от 12 марта 2020 года "О стимулировании использования электромобилей".

«Документ распространяет действие льгот и преференций, установленных указом №92, на все категории электромобилей. Кроме того, вводятся дополнительные льготы в виде освобождения юридических лиц от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе электромобилей на территорию Беларуси и их реализации, а также организаций - производителей электромобилей при ввозе автокомпонентов для них», - говорится в официальном комментарии к документу.

«Документ принят в целях увеличения использования электромобилей и развития зарядной инфраструктуры для них», - также с казано в комментарии.