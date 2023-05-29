Лукашенко: Единая с РФ валюта - вопрос не сегодняшнего дня

Введение единой валюты с Россией не является вопросом сегодняшнего дня, заявил Лукашенко на встрече с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, отметив в тоже время, что его сильно волнует вопрос резервной валюты, то есть расчет не долларами.

"То, что у нас работает Межбанковский валютный совет тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя (Нацбанка Каллаура – ред.) цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России", - заявил Лукашенко.

"Вы общепризнанная фигура. Даже наши враги признают, что Эльвира Набиуллина очень быстро разобралась с вопросами экономики в России и валютными проблемами, особенно в условиях санкций. Это я почти процитировал наших врагов. Поэтому я бы просил вас также остановиться на вопросе - много об этом говорят - цифрового рубля. Что это такое, как будем двигаться в этом направлении. Но самое главное для меня - это все-таки резервная валюта", - подчеркнул он.