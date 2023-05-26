Доллар снижается на торгах на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 26 мая 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,17 копейки, или на 0,06%, до 2,9258 рубля при текущем объёме $3,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,42 копейки, или на 0,11%, до 3,6638 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 303,5 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 0,44 копейки, или на 0,11%, до 4,1439 рубля за 10 юаней при текущем объёме 45,4 млн. юаней.