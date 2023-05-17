Доллар продолжил рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 17 мая 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,75 копейки или 0,6% до 2,9353 рубля при объеме торгов $2,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,05 копейки или 0,29%, до 3,6513 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 213,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,32 копейки или 0,08% до 4,2010 рубля за 10 юаней при объеме торгов 21,1 млн. юаней.