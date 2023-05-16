Последнее обновление: 16.05.2023 14:10

Доллар и юань активно растут на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 16 апреля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,98 копейки или 0,68% до 2,9104 рубля при объеме торгов $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,85 копейки или 0,23%, до 3,6068рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 311,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 4,14 копейки или 1% до 4,1895 рубля за 10 юаней при объеме торгов 10 млн. юаней.

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