Доллар и юань активно снижаются на торгах на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 5 мая 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 3,22 копейки, или на 1,12%, до 2,8531 рубля при текущем объёме $0,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль растет на 3,11 копейки, или на 0,86%, до 3,6938 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 271млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 4,44 копейки, или на 1,07%, до 4,1213 рубля за 10 юаней при текущем объёме 5,4 млн. юаней.