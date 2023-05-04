Доллар продолжает снижение на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 4 мая 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,11 копейки или 0,04% до 2,8890 рубля при объеме торгов $1,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,09 копейки или 0,02%, до 3,6476рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 60 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,62 копейки или 0,15% до 4,1800 рубля за 10 юаней при объеме торгов 10 млн. юаней.