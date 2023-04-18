Последнее обновление: 18.04.2023 08:36

МАРТ Беларуси внес очередные поправки в правила ценообразования

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №23 от 31 марта 2023 года внесло поправки в процедуру согласования производителями установления и повышения отпускных цен на товары.

«…введены изменения в части установления перечня документов, форм заявлений и маркетингового анализа, которые нужны для проведения административных процедур по согласованию установления и повышения отпускных цен на товары, а также в форму информирования государственными органами (организациями) при принятии указанных решений», - говорится в сообщении ведомства.

По мнению ведомства, поправки «позволят снизить административную нагрузку как для государственных органов, так и для субъектов хозяйствования».

«Дополнительно отмечаем, что требования о согласовании производителями установления и повышения отпускных цен в рамках проведения административных процедур распространяются только на товары, регулируемые в рамках постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен», - подчеркивается в сообщении.

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