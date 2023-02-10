Лукашенко назвал ценообразование новой главной статьей «договора власти и народа»

Лукашенко сделал ценообразование новой главной статьей так называемого социального контракта между режимом и населением РБ

«Ценообразование - это основа справедливого мира в Беларуси. Это главная статья договора власти и народа. Надо выдержать, выстоять. Надо каждому стремиться сохранить нашу страну. У нас все для этого есть», - заявил сегодня Лукашенко.

До недавнего времени главной статьей соцконтракта между Лукашенко и электоратом было жилищное строительство.

«Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счёт прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно если что-то мы не производим сами. Поэтому сегодня я пригласил вас именно в таком широком составе, чтобы наметить следующие шаги по сдерживанию цен и выходу на поставленную мной задачу - инфляция не более 7 - 8 процентов за текущий год. Это почти в два раза ниже, чем в прошлом году», - напомнил он.