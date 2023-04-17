В Беларуси задержаны руководители 5 компаний-поставщиков лекарств и медикаментов

Белорусские силовики задержали владельцев и топ-менеджеров пяти частных компаний, поставлявших медицинские и фармацевтические товары в учреждения здравоохранения, сообщила пресс-служба Госконтроля Беларуси.

«… работники частных компаний договаривались с зарубежными изготовителями товаров об их поставке на территорию Республики Беларусь и товары следовали напрямую в адрес белорусских субъектов хозяйствования. Документально же поставка оформлялась в адрес подконтрольных иностранных организаций. Те же в свою очередь, увеличивая цену на товары по отдельным позициям в 4-5 раз, реализовывали ее белорусским компаниям. При этом вопросами приобретения товаров занимались должностные лица белорусских организаций, а не фирм-посредников, которые были включены в схему лишь для оформления сделок купли-продажи», - приводит ведомство детали схемы поставок.

«В результате разница в цене оседала на счетах иностранных фирм-посредников, подконтрольных белорусским компаниям, а сами компании завышали затраты и цены на поставляемые в учреждения здравоохранения республики медицинские и фармацевтические товары. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил более 8,9 млн. руб.», - также сказано в сообщении.

Ведомство указывает, что двое из фигурантов были задержаны в пункте пропуска «Лоша» при попытке выехать за границу.

В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий изъято более 250 тыс. долларов США и 55 тыс. евро. На имущество подозреваемых, в том числе объекты недвижимости и автомобили премиум класса, наложен арест.