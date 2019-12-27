Минский горсуд вынес 20 приговоров по делу медиков

Минский городской суд 27 декабря вынес приговор 20 обвиняемым по так называемому «делу медиков».

Процесс начался 19 августа и по количеству фигурантов стал самым крупным в череде процессов, касающихся коррупции в системе здравоохранения. На процессе председательствовал судья Игорь Любовицкий, передает БелаПАН.

Среди подсудимых восемь - бывшие чиновники системы здравоохранения. Они обвинялись по разным частям статьи 430 УК (получение взятки). Остальные были осуждены за дачу взятки по статье 431.

За исключением бизнесмена, учредителя сети аптек «Искамед» Сергея Шакутина в суде все обвиняемые частично или полностью признали вину.

Шакутина приговорили к лишению свободы на полтора года и освободили в зале суда, так как в срок наказания был засчитан период нахождение под стражей. До вступления приговора в силу он будет находиться под подпиской о невыезде.

Его, известный белорусский олигарх Александр Шакутин после вынесения приговора он выглядел удовлетворенным.

Шакутин был единственным из тех, кого судили за дачу взятки, кто находился под стражей. Остальные, проходившие по статье 431, были под домашним арестом. Адвокат Шакутина ходатайствовала об изменении меры пресечения, но суд отказал.

Сеть «Искамед» состоит из 84 аптек в различных регионах страны. У предприятия заключены прямые договоры с ведущими белорусскими и зарубежными производителями. Клиентами «Искамед» являются государственные фармацевтические предприятия, лечебно-профилактические учреждения, крупнейшие частные аптечные сети и большое количество самостоятельных аптек. Численность персонала составляет свыше 400 сотрудников.

Сергея Шакутина осудили за взятки (согласно обвинению, не менее 15 тысяч долларов) бывшему гендиректору «Белфармации» Вячеславу Гнитию. Именно он свидетельствовал против Шакутина.

Сам Гнитий обвинялся в получении взяток на сумму более 45 тысяч долларов и приговорен в шести годам в колонии усиленного режима.

Обвинение в большей части было предъявлено за действия, совершенные Гнитием в период с 2006 по 2016 год, когда он руководил брестской «Фармацией». На чердаке у Гнития было обнаружено 90 тысяч долларов.

Фигурант полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся и заключил досудебное соглашение.

Бывший руководитель гомельского предприятия «Фармация» Наталья Судакова (ч. 2 ст. 430) приговорена к трем года в колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда.

Бывший заместитель генерального директора витебской «Фармации» Екатерина Шнитко (ч. 3 ст. 430) получила пять лет лишения свободы в условиях общего режима, бывший руководитель гродненской «Фармации» с 2012 по 2017 год Андрей Щука приговорен к двум с половиной годам в колонии усиленного режима (ч. 1 ст. 430).

Также суд приговорил экс-директора РУП «Академфарм» Михаила Гаврилова к четырем годам лишения свободы.

Бывший директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭиИЗ) Александр Столяров приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Признанные виновными по ч.ч. 1, 2 ст. 430 УК бывший заместитель Столярова Сергей Зинченко и экс-начальник отдела регистрации медтехники и изделий медназначения ЦЭиИЗ Сергей Лещиловский приговорены к трем годам колонии усиленного режима.

Осужденные по разным частям ст. 431 (дача взятки) бывший директор СООО «Лекфарм» Андрей Потапович приговорен к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, бывший начальник отдела этого же предприятия Дмитрия Кузнецов — к четырем годам такого же наказания, бывший маркетолог СООО «Лекфарм» Инга Шалькевич — к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Всем осужденным суд запретил занимать руководящие должности сроком на пять лет.

Учредителя компании «Геол-М» Владимира Ладутько и бывшего главу представительства концерна Fresenius Геннадия Соболевского суд приговорил к штрафу в размере тысячи базовых величин.

Ладутько фигурировал в качестве взяткодателя сразу на нескольких процессах по «делу медиков», которые проходили в этом году. По обвинению в получении от Ладутько взятки в размере 2 тысяч долларов осужден на два с половиной года ограничения свободы бывший главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько.

Ладутько также проходил в качестве свидетеля по делу осужденного на пять лет лишения свободы бывшего главврача 12-й стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравчёнка, которому, среди прочих эпизодов вменили в вину взятки от Ладутько на общую сумму более 25 тысяч долларов.

Ладутько давал показания и на суде против бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака, который осужден на семь с половиной лет лишения свободы. Согласно обвинению Стрижак получил от Ладутько взятки на сумму 20 тысяч долларов.

Геннадий Соболевский тоже фигурировал как свидетель в суде над Стрижаком. Согласно обвинению в течение нескольких лет он передал Стрижаку в качестве взяток 1 тысячу долларов.

Замдиректора ООО «Фармтехнология» Виктор Болотин и бизнесмен Виталий Мусихин приговорены каждый к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Бизнесмен Владимир Самусенко получил четыре года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Руководитель холдинга «Аптека Групп» Леонид Томчин приговорен к трем, а исполнительный директор предприятия Роман Альтшулер — к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Глава представительства ООО «TRIMA Medizintechnik GmbH» Майя Наубатова приговорена к штрафу в 400 базовых величин. Ей вменялась дача взятки в размере 50 евро.

Следует отметить, что число обвиняемых в данном процессе уменьшилось. Изначально их было 21, но бизнесмен Алексей Сычев попал в больницу, и дело в отношении него было приостановлено.