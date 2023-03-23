Всемирный банк: на восстановление Украины потребуется $411 млрд

Всемирный банк, Европейская комиссия и правительство Украины повысили свою оценку стоимости восстановления страны после войны. Если в сентябре 2022 года они оценивали необходимую сумму в 349 млрд долларов, то теперь считают, что для этого будет необходимо 411 млрд долларов, сообщает BBC.

Кроме того, в их экспресс-оценке говорится, что Украине понадобится около 14 млрд долларов на срочные проекты по восстановлению в этом году. Это на 11 млрд больше, чем заложено в украинском бюджете.

Наибольший пропорциональный рост стоимости восстановления произошел в энергетике, где ущерб более чем в пять раз превысил уровень июня 2022 года, сообщает Всемирный банк.

С осени прошлого года Россия продолжала массированные удары по украинским энергетическим объектам, что привело к аварийным и веерным отключениям электричества по всей стране.

Сильнее всего пострадали прифронтовые области – Донецкая, Харьковская, Луганская и Херсонская.

"Продолжающаяся поддержка Украины это вложение и в страну и в мировую экономику", – сказала вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде, комментируя новую оценку. "Поддержка инвестиций из публичных фондов должна сочетаться с серьезной частной поддержкой, чтобы собрать средства, необходимые на реконструкцию", – отметила она.