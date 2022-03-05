Всемирный банк пообещал выделить Украине кредит на $700 млн

Всемирный банк предоставит Украине кредит почти на $500 млн, также начата подготовка по выдаче дополнительных $200 млн, сообщили в пресс-службе банка по итогам разговора президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса с украинским лидером Владимиром Зеленским.

4 марта Всемирный банк представил совету директоров дополнительный кредит для Украины под названием «Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации». По данным пресс-службы банка, указанный кредит увеличился почти до $500 млн «за счет гарантий двусторонних партнеров, включая Нидерланды и Швецию», передает РБК.

«Президент Малпасс также отметил, что Всемирный банк работает над подготовкой новых проектов и реструктуризацией существующих, чтобы к концу марта предоставить дополнительно $200 млн в качестве быстрой помощи», — говорится в сообщении.