Последнее обновление: 23.03.2023 13:29

ФРС США подняла ставку на 25 базовых пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам мартовского заседания.

Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне проблем в банковском секторе США, передает Интерфакс.

На предыдущем заседании Федрезерв также повысил ставку на 25 б.п. Величина ставки достигла максимума с 2007 года.

"Американская банковская система надежна и устойчива. Недавние события, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домохозяйств и предприятий и скажутся на экономической активности, трудоустройстве и инфляции. Масштаб этих последствий неясен. Комитет продолжает крайне внимательно следить за инфляционными рисками", - говорится в пресс-релизе ФРС.

"Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства", - отмечается в коммюнике.

По сравнению с пресс-релизом по итогам предыдущего заседания в новом тексте появилось указание на ускорение прироста рабочих мест, однако исчезли слова про замедление инфляции. Рост числа рабочих мест охарактеризован как сильный, а инфляция - как повышенная.

Также в пресс-релизе больше не упоминаются последствия пандемии коронавируса и войны России в Украине.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, - говорится в сообщении. - Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75-5% годовых. Комитет будет внимательно отслеживать поступающую информацию и оценивать последствия для денежно-кредитной политики. Комитет полагает, что некоторое дальнейшее ужесточение ДКП может быть оправданным для того, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-ному целевому показателю со временем".

"Принимая решения относительно будущих темпов подъема целевого диапазона ставки, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

"ФРС также продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану. Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в заявлении.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование