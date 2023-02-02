Последнее обновление: 02.02.2023 16:30

ФРС США ожидаемо подняла ставку на 25 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС)в среду повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания.

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 б.п., а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 б.п. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года, передает Интерфакс.

"Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства, - отмечается в коммюнике. - Прирост числа рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция несколько ослабла, но остается высокой".

Конфликт на Украине "создает огромные гуманитарные и экономические трудности" и способствует усилению глобальной неопределенности, говорится в документе.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, - отмечается в сообщении. - Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,5-4,75% годовых. Комитет полагает, что потребуются дальнейшие повышения ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-ному целевому показателю со временем".

"Принимая решения относительно будущих темпов подъема целевого диапазона ставки, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

ЦБ также продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану.

"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому уровню", - говорится в сообщении.

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