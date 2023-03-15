ЕЭК снизит до 200 евро порог беспошлинного ввоза товаров физлицами с 1 апреля

Евразийская экономическая комиссия готовится к снижению с 1 апреля порога беспошлинного ввоза товаров физическими лицами на территорию ЕАЭС с 1000 евро до 200 евро.

Об этом сообщила на брифинге 15 марта официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

"На сегодняшний день, как нам известно, есть различные предложения по этому вопросу, однако конкретные инициативы о его рассмотрении на Совете ЕЭК от сторон не поступали", - ответила Малкина на соответствующий вопрос.

"Если вопрос не будет рассмотрен и не будет принято соответствующих решений, то с 1 апреля порог вернется на прежний уровень: 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешеходном порядке", - уточнила она.