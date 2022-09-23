Беспошлинный ввоз товаров до 1 тыс. евро продлен до 1 апреля 2023 года

Совет Евразийской экономической комиссии 23 сентября продлил действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 апреля 2023 года.

Ранее Совет Комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Такой порог был установлен на временной основе до 1 октября текущего года.

«Продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта», - говорится в сообщении ЕЭК.