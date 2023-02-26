Последнее обновление: 26.02.2023 10:59

ISW: Лукашенко хочет помочь России и Китаю обойти западные санкции

Визит Лукашенко в Китай, вероятно, направлен на то, чтобы помочь России и КНР обойти западные санкции, считают в американском Институте изучения войны (ISW).

В очередном докладе Института говорится, что планы заключения китайско-белорусских соглашений о торговле, инвестициях и масштабных совместных проектах могут быть напрямую связаны с вероятной поставкой Пекином оружия России.

"Объявление Лукашенко о его запланированном визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что, по данным американских властей, Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников, оружия и 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов", - пишут авторы доклада.

"Вероятно, российские и китайские чиновники разработали план доставки беспилотников в Россию по поддельным товаросопроводительным документам, чтобы избежать международных санкций. Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкционного режима", - считают в ISW.

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